Расходы бюджета на печать проверили в Орле

Материалы проверки направлены прокурору Железнодорожного района.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о результатах проверки эффективности и целевого расходования МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство» субсидий, выданных из бюджета города на выполнение муниципального задания. Проверяемый период охватил весь 2024 год и два месяца 2025 года. Аудиторы установили, что план финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) на 2024 год был исполнен на 89,8 процента – речь идет о выделении субсидии.

«Из предусмотренных средств субсидий из бюджета города Орла в размере 8,564 миллиона рублей учреждением получена субсидия в общей сумме 7,694 миллиона рублей, – уточняет КСП. – По собственным доходам учреждения план ФХД на 2024 год выполнен на 66,4 процента: при плане 1,4 миллиона рублей выручка от платных услуг составила 929,3 тысячи рублей. Объем финансового обеспечения автономного учреждения за 3 года возрос на 549 тысяч рублей или 106,8 процента к уровню 2022 года. Общий тираж газеты снизился на 55 000 экземпляров».

В КСП считают, что в МАУ «Информагенство» нарушаются требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности в части установленных сроков утверждения, согласования с наблюдательным советом, заполнения табличных и описательных форм, отражения остатков денежных средств и включения в план следующего финансового года. Установлены и нарушения бухгалтерского учета при отражении прихода и расхода получаемого тиража «Орловской городской газеты».

«Не ведется раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов за счет средств субсидий и собственных расходов, – говорится в отчете КСП. – Установлены нарушения Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц». В нарушение статьи 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла не исполняет в полном объеме возложенные полномочия учредителя, не осуществляет контроль за размещением муниципальных заданий и отчетов об их выполнении».

Выявлены и другие нарушения действующего законодательства, для устранения которых, а также для привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, представления направлены руководству МАУ «Информагенство» и управления по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе города Орла. Материалы контрольного мероприятия направлены прокурору Железнодорожного района города Орла, а свой отчет КСП направила мэру и председателю Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА “Орелград”