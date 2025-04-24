Во Мценске установили доску в честь Михаила Баранова

Он является соавтором популярных учебников русского языка.

Мемориальную доску установили на здании по Ленина, 18. Здесь находилась гимназия, где учился Михаил Баранов. Об этом сообщили в городской администрации.

На мероприятии присутствовали близкие «виновника торжества», а также его коллеги и ученики. Они поделились воспоминаниями о нашем знаменитом земляке.

В этом году (20-го апреля) исполнилось ровно сто лет со дня его рождения. Михаил Баранов появился на свет во Мценском районе в деревне Второе Меркулово. Затем воспитывался в детском доме.

Баранов участвовал в Великой Отечественной войне, был отмечен орденом и медалями. Затем начал карьеру педагога и учёного и около 30 лет работал в ведущих научных учреждениях Москвы.

Орловец написал около 280 научных работ, а также стал соавтором школьных учебников русского языка. В 1984-м году его отметили Государственной премией СССР.

ИА «Орелград»