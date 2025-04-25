Институт МВД засудил подрядчика

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Арбитражный суд Орловской области постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» из города Екатеринбурга в пользу федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Орловский юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова» сумму в 7,983 миллиона рублей. Из них 7,858 миллиона рублей составляют убытки, которые потерпел институт, а 125,64 тысячи рублей неустойка.

Как следует из материалов дела, начало этого спора надо искать в декабре 2022 года, когда институт в целях реализации программы своего развития на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок разместил извещение о проведении открытых аукционов в электронной форме. Институт искал подрядчика для выполнения работ по замощению большого плаца на своей территории. Контракт был заключен с победившей на аукционе подрядной организацией – обществом с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия».

Работы по государственному контракту в рамках первой очереди ответчиком были выполнены в полном объеме. Они были приняты и оплачены заказчиком на сумму 4,324 миллиона рублей. Работы второй очереди были выполнены лишь частично – на две трети планировавшегося объема работ. Оставшийся объем работ на сумму 2,519 миллиона рублей, как отмечено в решении суда, подрядчик выполнять отказался.

А к выполнению работ третьей очереди, предусматривавших устройство покрытий из гранитной брусчатки, на сумму 7,558 миллиона рублей ответчик даже не приступил. Впоследствии государственные контракты на выполнение работ второй и третьей очереди были расторгнуты институтом в одностороннем порядке «ввиду наличия нарушений». Основанием стало то, что подрядчик допустил просрочку выполнения своих обязательств.

Институт неоднократно направлял ему требования, письма и претензии о необходимости исполнения обязательств. Однако указанные претензии и письма ответчиком были оставлены без ответа. Кстати, из его объяснений следует, что к выполнению работ в рамках третьей очереди он не приступил, сославшись на удорожание необходимых материалов и транспортных расходов. Однако и увеличение цены государственного контракта было невозможно, так как изначально цена была рассчитана «посредством проектно-сметного метода».

К тому же, по мнению института, принимая решение об участии в соответствующей конкурсной процедуре, «ответчик должен был заблаговременно учитывать возможные риски, связанные с осуществлением его профессиональной хозяйственной деятельности, а также проявить ту степень разумной осмотрительности, которая требовалась от него при исполнении государственного контракта». Кстати, решением комиссии УФАС по Орловской области по контролю закупок сведения об указанной фирме были включены в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

ИА “Орелград”