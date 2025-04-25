Облсовет призвал рационально использовать землю

Земельные вопросы обсудили участники круглого стола.

Депутаты Орловского облсовета совместно со специалистами из различных заинтересованных ведомств в рамках круглого стола рассмотрели проблемные вопросы эксплуатации земель сельхозназначения. Мероприятие прошло в стенах Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Региональный парламент на нем представляли председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Татьяна Ерохина, заместители председателя комитета Михаил Жилин и Виктор Макаров.

«Татьяна Ерохина обратила внимание собравшихся, что сегодня остро стоит проблема рационального использования земельных ресурсов сельского хозяйства, поддержания плодородия почвы и улучшения ее качественных характеристик», – сообщает пресс-служба облсовета.

«В последние годы это стало одной из ключевых забот современного аграрного сектора. Мы неоднократно обсуждали эту тему на заседаниях комитетов. И сегодняшний круглый стол призван вновь акцентировать внимание на значимости этой проблемы», — отметила в своем выступлении Татьяна Ерохина.

О повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения рассказал начальник отдела государственного земельного надзора и контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов ТУ Россельхознадзора Сергей Гришин. По его словам, сотрудниками Управления проводятся регулярные проверки качества почвы, выявление нарушений землепользования, контроль за соблюдением агротехнических норм и правил обработки земельных участков.

«Также обеспечивается исполнение требований земельного законодательства, пресечение фактов нарушения прав собственности на землю. Все эти меры направлены на повышение продуктивности и устойчивости аграрного сектора региона, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий», – цитирует Сергея Гришина пресс-служба регионального парламента.

Строгий надзор, в частности, налажен в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Так, в первом квартале 2025 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям было проведено 259 контрольно-надзорных мероприятий в этой сфере. Их основная доля – это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, то есть наблюдения за соблюдением обязательных требований, которые проводятся в рамках мониторинга безопасности.

Всего в первом квартале текущего года было выявлено 267 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Самыми распространенными нарушениями за этот период времени стали: отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами; выявление случаев применения препарата не на той культуре, что предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов; превышение нормы расхода препарата на сельскохозяйственных культурах.

По информации ТУ Россельхознадзора, в целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами аграриям за три месяца было направлено 264 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Также сотрудники Управления провели 16 профилактических визитов, 1183 консультирования юридических лиц и предпринимателей, 77 информирований.

ИА “Орелград”