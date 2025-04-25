Орловцы стали щедрее страховать свою жизнь

Тенденцию подметили в отделении Банка России.

В 2024 году орловцы оформили почти 456 тысяч страховых полисов разного вида на сумму 6,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит пресс-служба Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Согласно статистике, в минувшем году общая сумма страховых премий по сравнению с 2023 выросла на 73 процента, однако количество заключенных страховых договоров при этом сократилось на процентов. Специалисты считают, что на несколько противоречивую тенденцию особое влияние оказало страхование жизни – орловцы стали в этом отношении гораздо щедрее.

«Сумма страховых премий в этом сегменте страхового рынка выросла более чем в 4 раза, взносы по инвестиционному страхованию жизни и накопительному страхованию жизни в 2024 году достигли максимальных значений за всю историю, – пояснили в региональном отделении Банка России. – Динамика роста взносов повышалась по мере ужесточения денежно-кредитной политики. При этом наибольшей популярностью пользовались программы с фиксированной доходностью, сопоставимой со ставками по банковским депозитам».

Еще одна любопытная тенденция заключается в том, что орловцы в прошлом году заключили всего 46 тысяч договоров на страховку от несчастных случаев. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 32 процента. Сумма страховых премий по данному виду страхования также уменьшилась – на 18 процентов до 156 миллионов рублей. Впрочем, и тут эксперты нашли простое объяснение. Как правило, договоры страхования от несчастных случаев заключают при оформлении кредитных договоров. Последних стало меньше, снизилось и число страховок.

«Снижение в этом сегменте – следствие перехода на коллективные схемы страхования и включения банками страхового риска в кредитный договор, – добавили в региональном отделении Банка России. – Кроме того, уменьшились объемы выдачи ипотечных кредитов на фоне роста ставок и завершения действия льготной ипотечной программы».

Всего в 2024 году орловцы получили от страховых компаний более 4,6 миллиарда рублей выплат, что в 2,4 раза превысило показатель 2023 года. Отмечают специалисты и то, что в минувшем году увеличился объем взносов и количество договоров по страхованию автокаско. Сумма страховых премий по данному направлению по сравнению с предыдущим годом выросла на 28 процентов – до 550 миллионов рублей, количество купленных полисов возросло до 31 тысячи, или на 23 процента. По ОСАГО сумма страховых премий сократилась по сравнению с 2023 годом на 2 процента и составила чуть менее 1,3 миллиона рублей. При этом количество заключенных договоров выросло на 3 процента, или до 239 тысяч полисов.

ИА “Орелград”