Клычков ответил на критику историей про старуху Шапокляк

25.4.2025 | 12:43 Новости, Политика

Сегодня орловский губернатор держал ответ перед депутатами областного совета.

Фото: Портал Орловской области

Они заслушали его доклад о работе, проделанной в минувшем году.

После выступления депутаты выступили с комментариями и критикой. Затем Андрей Клычков взял ответное слово.

В основном, он не признал замечания, озвученные депутатами. В финале своего ответа Клычков ответил своему постоянному оппоненту — Виталию Рыбакову.

«Я счастливый человек, у меня много детей, любимая жена…», – начал издалека губернатор.

«Недавно тут столкнулся с одной книжкой, прочитал. Про крокодила Гену. Так там была старуха Шапокляк. Она собирала «злы»… У неё было высказывание — «тот, кто людям помогает, тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя»», – напомнил губернатор.

Затем Клычков подвёл итог. «Виталий Анатольевич, Вы известный человек, вы знаете больше, чем многие здесь присутствующие. И понимаете. Как человек из бизнеса, из списка «Форбс». Ну давайте уже про конкретику говорить», – пояснил он свою позицию.

ИА «Орелград»


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