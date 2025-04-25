На Орловщине пройдёт фестиваль казачьих воинских искусств

25.4.2025 | 12:20 Новости, Общество

Мероприятие запланировано на 17 мая.

Фото: vk.com/id622622668

Фестиваль пройдёт на конном дворе в деревне Вязки. Она относится к Платоновскому сельскому поселению, которое входит в Орловский муниципальный округ.

Полное название мероприятия – Орловский открытый фестиваль казачьих воинских искусств «Засечная линия». Он проводится уже во второй раз.

Вход на фестиваль будет свободным.

В программу состязаний входят метание ножей, стрельба из лука, сборка и разборка оружия, а также владение казачьей шашкой. Также состоятся выступления фольклорных коллективов, будут организованы фотозоны и ярмарка.

Благословение на проведение фестиваля дал митрополит Тихон. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

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Фото: Орловская митрополия

ИА «Орелград»


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