В больницах Орла закончилась вакцина от ветрянки

25.4.2025 | 13:50 Важное, Медицина, Новости

В ближайшее время поставок не ожидается.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Об этом объявили в соцсетях больницы имени Боткина.

«Поставки ожидаются не раньше июля. Мы понимаем, как важно защитить вас и ваших детей от заболеваний, и при первой возможности сообщим о поступлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, такой вакцины нет и в Детской поликлинике №1 областного центра. Это удалось узнать порталу «Вести-Орёл».

Напомним, ранее в нашем регионе наблюдались сложности с наличием в медучреждениях прививок от оспы и кори.

ИА «Орелград»


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