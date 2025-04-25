В больницах Орла закончилась вакцина от ветрянки

В ближайшее время поставок не ожидается.
Об этом объявили в соцсетях больницы имени Боткина.
«Поставки ожидаются не раньше июля. Мы понимаем, как важно защитить вас и ваших детей от заболеваний, и при первой возможности сообщим о поступлении», — говорится в сообщении.
Кроме того, такой вакцины нет и в Детской поликлинике №1 областного центра. Это удалось узнать порталу «Вести-Орёл».
Напомним, ранее в нашем регионе наблюдались сложности с наличием в медучреждениях прививок от оспы и кори.
ИА «Орелград»