В больницах Орла закончилась вакцина от ветрянки

В ближайшее время поставок не ожидается.

Об этом объявили в соцсетях больницы имени Боткина.

«Поставки ожидаются не раньше июля. Мы понимаем, как важно защитить вас и ваших детей от заболеваний, и при первой возможности сообщим о поступлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, такой вакцины нет и в Детской поликлинике №1 областного центра. Это удалось узнать порталу «Вести-Орёл».

Напомним, ранее в нашем регионе наблюдались сложности с наличием в медучреждениях прививок от оспы и кори.

ИА «Орелград»