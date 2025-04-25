МЧС предупредило орловцев о заморозках

Они накроют регион уже в ближайшие дни.

Ожидается, что 27 апреля, в воскресенье, в нашем регионе в ночные и утренние часы температура воздуха упадёт до двух градусов мороза. 28 апреля, в понедельник, показатель понизится уже до четырёх градусов мороза.

Такой перепад представляет опасность для сельскохозяйственных культур. Напомним, в мае минувшего года в регионе вводился режим ЧС для аграриев — именно по причине резкого похолодания.

Впрочем, например, «Гисметео» даёт для Орла более гуманный прогноз. В субботу дневная температура упадёт до +12, ночная — до +5. Ожидается небольшой дождь. В воскресенье произойдёт понижение ещё на несколько градусов, а к дождю прибавится снег.

В ночь на понедельник температура опустится до -2. Однако затем показатели немного вырастут — примерно до уровня субботы. Примерно такими же они останутся и далее, причём на протяжении длительного времени.

ИА «Орелград»