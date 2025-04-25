На Орловщине арестовали 726 единиц немаркированной продукции

25.4.2025 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Об этом объявили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы итоги соответствующей деятельности ведомства за первый квартал текущего года.

Известно, что по итогам проверок составлено 55 протоколов об административных правонарушениях. 9 материалов переданы в суд для решения вопроса о конфискации.

Известно, что за три первых месяца года орловский Роспотребнадзор проверил маркировку около 6 тысяч товаров. Примерно третья часть находилась на реализации с нарушениями.

В частности, это вода в упаковках, товары лёгкой промышленности, обувь, автомобильные шины, меховые изделия, табак, молочная продукция, а также парфюмерия.

Ранее стало известно, что в Покровском районе арестовали 286 единиц контрафакта.

ИА «Орелград»


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