Москва подарит Орлу ремонт в ещё 40 дворах

Их приведут в порядок за счёт межбюджетного трансферта.

Деньги помог привлечь губернатор Андрей Клычков. Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Напомним, что ранее такие трансферты уже практиковались, при этом средства поступали именно из бюджета российской столицы. Правда, работы как минимум не успели вовремя завершить. Также в феврале этого года сообщалось, что столица поможет Орлу в развитии социально значимых проектов на целых 300 миллионов рублей.

«В совокупности на благоустройство дворовых территорий в этом году Орёл направит 360 миллионов рублей», – пояснил мэр. На данный момент планируется отремонтировать примерно 74 двора.

Из них только 34 приведут в порядок в плановом режиме, по федеральной программе. Причём изначально речь шла вообще о 24 территориях, но затем к ним добавили дополнительные.

ИА «Орелград»