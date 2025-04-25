На Орловщине нарушения в сфере учёта остаются значительными

25.4.2025 | 11:20 Криминал, Новости

К таким выводам пришли в прокуратуре Орловской области.

ИА “Орелград”

Тема обсуждалась на заседании коллегии. Речь шла о соблюдении закона в сфере государственного и ведомственного статистических учетов.

В 2024-м году и первом квартале текущего года в регионе выявили около 21,2 тысячи соответствующих нарушений. При этом большая их часть (около 16,7 тысячи) приходится на «учёт преступлений и иных объектов».

Хорошая новость состоит в том, что основная масса нарушений была пресечена ещё до окончательного утверждения документов первичного учёта. Это позволило избежать искажения окончательных данных.

Так, была внесена 921 поправка по преступлениям в общественных местах, 346 — по рецидивистам, 258 — по «пьяным» преступлениям, около 100 — по несовершеннолетним нарушителям закона.

Кроме того, принимались меры к выявлению преступлений, скрытых от учёта. Например, благодаря этому было возбуждено 31 новое уголовное дело по фактам сбыта наркотиков и психотропов.

В итоге за различные нарушения, допущенные при ведении учёта, к дисциплинарной ответственности привлекли 1307 должностных лиц.

ИА «Орелград»


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