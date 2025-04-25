Депутаты согласовали архитектурный облик многоквартирного дома у Горпарка

Здание планируют построить в заповедной зоне Орла.

Вопрос согласования облика дома №40 по улице Максима Горького рассмотрели на сессии 25 апреля. Он запланирован на участке между арбитражным судом и Горпарком, между улицами Ермолова и Коммуны. 13-этажное здание с подземным паркингом и эксплуатируемой кровлей. Несколько жилых блоков будут соединены стилобатной частью, где разместятся помещения общественно-делового назначения. По словам представителя застройщика, на часть кровли будет доступ только для жильцов дома. Около 1300 «квадратов» отвели для сторонних посетителей. Вход будет через нежилую часть здания и лифт со стороны улицы Максима Горького. На кровле гостей ждут смотровая площадка, гольф и шахматы. Предусмотрено прозрачное ограждение. Режим посещения зоны и условия определят будущие собственник или арендатор.

На сессии прозвучало лишь одно выступление. Позицию «Справедливой команды» донес депутат Игорь Коновалов. По их мнению, планируемый дом является инородным объектом в исторической части города, учитывая рост этажности.

«Вокруг этого дома много шумихи. Пришлось ради него дискутировать о ПЗЗ на прошлой сессии. Это привлекает внимание и вызывает непонимание: почему именно так – вместо восьмиэтажного вырастает 13-этажный. В угоду бизнеса и узкого круга лиц. Еще выяснилось, что смотровая площадка, анонсируемая для жителей, она будет платной. Некое лукавство, на мой взгляд».

Большинством голосов облик здания в заповедной зоне согласован: 29 против пяти.

Площадка уже освобождена инвестором от ветхих строений и индивидуальных домов. Внесены изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки. С аплодисментами прошли публичные слушания о 70% застройки участка и отступам от границ. Имеется согласование с госохраной памятников. Впереди у ООО “Крылов Девелопмент” получение разрешения на строительство и реализация ЖК “Ермолов”.

Визуализация предоставлена куратором проекта.

ИА “Орелград”