Под Орлом посадили Аллею памяти

25.4.2025 | 11:30 История, Новости

Деревья будут напоминать о мирных жителях, расстрелянных фашистами.

Фото: vk.com/orlmo

Территория находится в Орловском муниципальном округе у деревни Гать в лесном массиве. В годы Великой Отечественной войны оккупанты расстреляли здесь около 2 тысяч мирных жителей. Об этом напоминает мемориальный знак.

Теперь здесь появилась и Аллея памяти. Её высадили совместными усилиями движения «Волонтёры Победы», Департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области и администрации округа.

«Новые деревья станут живым напоминанием о невинных жертвах войны, об их стойкости, мужестве и боли», – пояснили в муниципальной администрации.

Акция состоялась в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Его цель — сохранить память о преступлениях фашистов, совершённых в нашей стране.

ИА «Орелград»


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