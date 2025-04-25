На Орловщине завели 32 уголовных дела о незаконной миграции

Дела заведены за фиктивную регистрацию иностранцев в России.

В первом квартале 2025 года сотрудники Управления по вопросам миграции провели 101 контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которых выявили 553 административных правонарушения. Последние связаны с нарушением режима пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Такие данные обнародовало Управление МВД России по Орловской области.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 32 уголовных дела по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации ведомства. – В рамках установленных полномочий утверждено 15 решений о депортации иностранных граждан, въезд в Российскую Федерацию закрыт 76 лицам данной категории».

Управление МВД также напомнило, что в марте этого года на территории Орловской области было проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранец». Оно было организовано «в целях выявления и привлечения к ответственности иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, лиц и организаций, их пригласивших и не обеспечивающих при этом соблюдение установленных требований или трудоустроивших в нарушение миграционного законодательства».

Еще одной важной задачей было выявление и пресечение маршрутов перемещения иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. В ходе операции «Иностранец» на территории региона было выявлено семь преступлений: три – по статье 322.2 УК РФ, четыре – по статье 322.3 УК РФ). Также было вскрыто 184 нарушения миграционного законодательства. По итогам операции в отношении девяти иностранных граждан были приняты решения о принудительном выдворении за пределы РФ, в отношении девяти иностранцев – решения о депортации, а пяти иностранцам запрещен въезд в РФ.

ИА “Орелград”