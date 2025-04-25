Орел задолжал за подкачку воды

«Орелводоканал» не получил вовремя деньги за исполненный контракт.

Муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» подало иск к казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра. Истец поставил перед арбитражным судом вопрос о взыскании задолженности по муниципальному контракту.

Из материалов дела следует, что контракт был заключен в конце мая 2024 года. МКУ «ОМЗ г. Орла» выступило тогда в роли заказчика, а МПП ВКХ «Орелводоканал» – в роли исполнителя. Исполнитель был обязан оказать услуги по монтажу и демонтажу оборудования для подкачки воды, подкачке воды в озеро «Светлая жизнь», установке и дезинфекции двух питьевых фонтанчиков на этом же озере. Цена контракта составляла 1,657 миллиона рублей, оплатить его планировалось за счет средств бюджета города.

Во исполнение обязательств по контракту «Ореводоканал» оказал заказчику услуги на общую сумму 646 282 рубля, что в суде было подтверждено подписанным сторонами актом. Полностью сумма контракта не была исполнена потому, что заказчик не подавал заявки на работы исполнителю, поскольку в них попросту не было нужды. Исполнитель выставил заказчику счет за реально выполненные работы, но денег до сих пор не дождался.

«Сумма долга в размере 646 282 рубля 19 копеек также подтверждается подписанным двусторонним актом сверки взаимных расчетов между истцом и ответчиком за период 2024 год, – следует из решения суда. – 24.12.2024 истец в порядке досудебного урегулирования спора направил в адрес ответчика соответствующую претензию о неисполнении ответчиком обязательств по оплате по муниципальному контракт, которая оставлена ответчиком без удовлетворения».

Суд отметил, что муниципальный контракт заключался МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» от имени и в интересах муниципального образования «Город Орел». И отсутствие денег в бюджете не является основанием для невыполнения условий контракта. Поэтому иск был удовлетворен: МКУ «ОМЗ г. Орла» обязали выплатить «Орелводоканалу» задолженность в размере 646 282 рубля 19 копеек и неустойку в размере 112 517 рубля, начисление которой будет продолжаться за каждый новый день просрочки вплоть до полного погашения обязательств.

ИА “Орелград”