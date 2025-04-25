Выигравших в лотерею орловцев поторопили с отчетами

Крайний срок подачи налоговых деклараций о доходах стремительно приближается.

Управление ФНС России по Орловской области провело специальный вебинар для налогоплательщиков, на котором его специалисты напомнили о стремительно о приближающемся сроке представления деклараций о доходах, полученных в 2024 году. Отчитаться о своих дохода необходимо не позднее 30 апреля, в противном случае могут последовать санкции. Об этом, в частности, орловцам напомнил заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 УФНС России по Орловской области Сергей Богатыренко.

«Он уточнил, что подать декларацию по форме 3-НДФЛ в указанный срок необходимо в случае продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех или пяти лет, при получении дорогих подарков не от близких родственников или выигрыша в лотерею, при сдаче имущества в аренду или получении доходов от зарубежных источников, – говорят в пресс-службе УФНС. – Кроме того, задекларировать доход и уплатить с него НДФЛ необходимо при получении дохода, с которого налоговый агент не удержал налог и не сообщил об этом в налоговый орган».

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие частнопрактикущие лица тоже обязаны представить декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Подать ее можно в дистанционном режиме, без посещения налоговых органов через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напомнил Сергей Богатыренко.

«Заполнение и отправка декларации через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» имеет целый ряд преимуществ, – уточнили в областной налоговой службе. – Так, декларацию можно заполнять онлайн без скачивания специальной программы и отправить в налоговый орган вместе с пакетом подтверждающих документов в течение нескольких минут. Кроме того, сервис автоматически заполняет отдельные поля декларации, например, персональные данные, сведения о доходах и уплаченной сумме налога, и предлагает налогоплательщику подсказки, что позволяет избежать ошибок».

Этот сервис, а также специальная программа «Декларация 2024», разработанная ФНС России, помогут заполнить документ без ошибок. Впрочем, декларацию по форме 3-НДФЛ можно представить и на бумаге – при личном визите в налоговый орган, через отделения МФЦ Орловской области или по обычной почте.

ИА “Орелград”