В Орле больница Семашко перешла с плёнки на цифру

25.4.2025 | 11:40 Медицина, Новости

Теперь все рентгеновские снимки будут только электронными.

Фото: Больница имени Семашко

Привычные для многих горожан плёночные рентгеновские снимки уйдут в прошлое. Также, как и раньше, цифровыми останутся результаты исследований КТ (компьютерной томографии) и МРТ (магнитно-резонансной томографии). Об этом сообщили в соцсетях медицинского учреждения.

Прежде всего, это связано с особенностями работы врачей. В современной медицине такие снимки сразу же поступают в единую электроную базу. Там они доступны не только специалистам больницы Семашко, но и других учреждений.

Также цифровые снимки отличаются повышенной чёткостью. Такие результаты исследований можно с лёгкостью посмотреть и в увеличенном формате.

«Современные технологии позволили сделать процесс диагностики более качественным и быстрым, а хранение рентгенологических изображений – более надёжным», – резюмировали представители медучреждения.

ИА «Орелград»


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