В Орле установят памятный знак в честь ВМФ

25.4.2025 | 12:00 Новости, Общество

Его частью станет исторический якорь, найденный на дне Ладожского озера.

Фото: vestiorel.ru

Якорь изготовлен в конце 19-го или в начале 20-го веков. Его нашли на дне озера и подняли на поверхность участники орловского клуба дайверов «Диво». Это произошло в мае минувшего года.

На данный момент он не только привезён в Орёл, но и отреставрирован.

Ещё одной частью композиции станет подводная мина. Памятный знак должен появиться рядом с Военно-историческим музеем (который является филиалом Орловского краеведческого музея).

Точная дата открытия пока не определена. Однако оно должно состояться именно в 2025-м, в год 80-летия Победы. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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