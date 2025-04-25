В Орловской области повысят меры безопасности

Систему гражданской обороны выведут на новый уровень.

Губернатор Андрей Клычков определил основные приоритетные направления деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Орловской области. Действие документа распространяется на весь 2025 год. Появился он в соответствии с решениями, принятыми по итогам проведения 26 декабря 2024 года Учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Членам правительства Орловской области, руководителям органов исполнительной власти специальной компетенции губернатор приказал обеспечить реализацию приоритетных направлений в области безопасности жизнедеятельности населения в 2025 году в рамках возложенных на них полномочий. Аналогичные рекомендации разосланы властям на местах. Так, в число приоритетов вошла реализация государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» и совершенствование системы управления гражданской обороны, а также систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подготовка и поддержание в постоянной готовности защитных сооружений и средств индивидуальной защиты, обеспечение требуемого уровня обеспеченности населения коллективными и индивидуальными средствами защиты тоже включено в список. Приоритетом является и подготовка мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств и технологий для выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Документом предусмотрено применение новых методов и форм подготовки руководителей, специалистов и населения в области защиты населения от угроз различного характера, внедрение современных методик и технических средств обучения. Поставлена задача по повышению качества проведения командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных учений с органами управления и силами ГО и областной территориальной подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Еще одним приоритетом стало внедрение новых подходов по предупреждению ЧС на потенциально опасных и критически важных объектах, в том числе за счет создания условий для развития систем автоматического мониторинга технического состояния производственных фондов и их интеграции в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Орловской области. Также предусмотрено развитие материально-технической базы и повышение уровня оснащенности сил и средств областной территориальной подсистемы РСЧС.

ИА “Орелград”