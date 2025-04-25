В орловском облсовете наградили участников СВО

25.4.2025 | 10:45 Новости, Общество

Им вручили памятные медали.

Фото: Портал Орловской области

Церемония прошла перед сегодняшним заседанием регионального парламента. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский.

Участникам и ветеранам СВО вручили памятные медали «За самоотверженность и патриотизм».

Награды удостоились:

  • Павел Сафронов,
  • Роман Домарев,
  • Сергей Саньков,
  • Дмитрий Голубков,
  • Дмитрий Богомолов,
  • Евгений Панков,
  • Ярослав Домбровский.

Также медалями отметили ряд чиновников и предпринимателей, просто частных лиц, которые оказывали активную помощь СВО как волонтёры.

Кроме того, в облсовете наградили несколько несовершеннолетних орловцев — лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Им вручили соответствующие нагрудные знаки. Наград удостоились Илья Гайдук и Павел Подколдин. Оба мальчика оказались в ситуациях, когда от их действий зависела жизнь другого человека, и смогли спасти его, проявив мужество и самоотверженность.

ИА «Орелград»


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