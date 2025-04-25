В орловском облсовете наградили участников СВО

Им вручили памятные медали.

Церемония прошла перед сегодняшним заседанием регионального парламента. В ней приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский.

Участникам и ветеранам СВО вручили памятные медали «За самоотверженность и патриотизм».

Награды удостоились:

Павел Сафронов,

Роман Домарев,

Сергей Саньков,

Дмитрий Голубков,

Дмитрий Богомолов,

Евгений Панков,

Ярослав Домбровский.

Также медалями отметили ряд чиновников и предпринимателей, просто частных лиц, которые оказывали активную помощь СВО как волонтёры.

Кроме того, в облсовете наградили несколько несовершеннолетних орловцев — лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Им вручили соответствующие нагрудные знаки. Наград удостоились Илья Гайдук и Павел Подколдин. Оба мальчика оказались в ситуациях, когда от их действий зависела жизнь другого человека, и смогли спасти его, проявив мужество и самоотверженность.

ИА «Орелград»