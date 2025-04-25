В Орловской области вдвое выросло производство мебели

Динамику промышленного производства в марте 2025 года измерили статистики.

В Орловской области по итогам марта обрабатывающие производства по ряду подотраслей заметно нарастили показатели своей работы. Анализ по видам экономической деятельности провели специалисты Орелстата. Они отмечают, что главным лидером в обрабатывающем секторе в марте 2025 года стали предприятия, выпускающие мебель – по сравнению с мартом предыдущего года объем выпуска продукции в данном секторе вырос на 98,3 процента.

Также в положительную зону вышли предприятия, выпускающие готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования – плюс 84,9 процента, химические вещества и химические продукты – плюс 33,9 процента, металлургическую продукцию – плюс 32,8 процента, лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях и ветеринарии, – плюс 32 процента, производство прочих готовых изделий – плюс 22,8 процента. Близкая к ним сфера ремонта и монтажа машин и оборудования улучшила показатели своей работы на 10,1 процента.

«В области отрицательных значений находятся отрасли, производящие: электрическое оборудование – минус 55,8 процента, текстильные изделия – минус 44,7 процента, напитки – минус 35 процентов, одежду – минус 14,4 процента, машины и оборудование, не включенные в другие группировки – минус 13,8 процента», – перечисляет Орелстат.

Кроме того, в отрицательной зоне находятся: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения; производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Стоит отметить, что из четырех секторов экономики, которые принимаются в расчет при определении индекса промышленного производства, положительную динамику по отношению к марту 2024 года продемонстрировали только обрабатывающие производства – плюс 4,1 процента. Как отмечает Орелстат, остальные три сектора, включенные в расчет индекса, продемонстрировали падение: сырьевой – минус 0,3 процента, энергетический – минус 12,3 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 14,6 процента.

ИА “Орелград”