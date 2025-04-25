Горсовет Орла сделал всех ветеранов ВОВ Почётными гражданами

Звания удостоены 13 человек.

Такое окончательное решение приняли на сегодняшней сессии. После этого народные избранники выразили своё почтение к ветеранам Великой Отечественной войны аплодисментами. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

«Хочется отдать всем этим людям дань уважения и внимания за их ратный труд», – выразил общее мнение депутат Николай Паршиков.

Напомним, что решение о присвоении званий почётных граждан всем ветеранам Великой Отечественной войны изначально принял президент России Владимир Путин. Причиной стал 80-летний юбилей Победы, который наша страна отметит 9 мая этого года.

Список таких ветеранов, проживающих в Орле, стал известен в этом месяце. Уже после этого один из них ушёл из жизни.

Теперь имена оставшихся 13 ветеранов внесут в городскую Книгу Почёта. Также им полагаются все соответствующие льготы.

ИА «Орелград»