Горсовет Орла сделал всех ветеранов ВОВ Почётными гражданами

25.4.2025 | 11:00 Важное, Новости, Общество

Звания удостоены 13 человек.

Фото: ИА «Орелград»

Такое окончательное решение приняли на сегодняшней сессии. После этого народные избранники выразили своё почтение к ветеранам Великой Отечественной войны аплодисментами. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

«Хочется отдать всем этим людям дань уважения и внимания за их ратный труд», – выразил общее мнение депутат Николай Паршиков.

Напомним, что решение о присвоении званий почётных граждан всем ветеранам Великой Отечественной войны изначально принял президент России Владимир Путин. Причиной стал 80-летний юбилей Победы, который наша страна отметит 9 мая этого года.

Список таких ветеранов, проживающих в Орле, стал известен в этом месяце. Уже после этого один из них ушёл из жизни.

Теперь имена оставшихся 13 ветеранов внесут в городскую Книгу Почёта. Также им полагаются все соответствующие льготы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования