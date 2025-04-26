Администрация губернатора проверила муниципалитеты

Проверяющие выяснили, как на местах расходуются бюджетные субсидии.

Внеплановые мероприятия проводили сотрудники главного контрольного управления администрации губернатора и правительства Орловской области. Проверялось соблюдение целей, порядка и условий предоставления из бюджета Орловской области бюджетам местных администраций субсидий. Так, в одном случае речь шла о субсидии из Дорожного фонда Орловской области, выделенной администрации Урицкого района на поддержку дорожного хозяйства.

Деньги предназначались на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Проверенный период охватил весь 2023 год и частично 2024 год. В отчете отмечено, что администрация Урицкого района не исполнила требование департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области по возврату средств в сумме 20,6 тысячи рублей в областной бюджет в установленный срок.

Кроме того, администрация не достигла установленных соглашением значений результатов использования субсидии. А при ремонте автомобильной дороги по улице Привокзальной в поселке Нарышкино оплатила работы на сумму 20,697 миллиона рублей с опозданием на два рабочих дня. Информация об этом направлена в прокуратуру Орловской области. Аналогичные нарушения вскрыты и в Болховском районе. В данном случае районная администрация в установленный срок не вернула в областной бюджет 308,9 тысячи рублей. А при ремонте автомобильной дороги по улице Василия Ермакова в Болхове на три рабочих дня опоздала с оплатой работ на общую сумму 2,189 миллиона рублей.

Еще одна внеплановая камеральная проверка была проведена главным контрольным управлением администрации губернатора и правительства Орловской области в отношении администрации Корсаковского района. Здесь также проверялось использование средств субсидии из Дорожного фонда региона. В данном случае выявлено нарушение сроков передачи отчетности. В частности, администрация района отправила в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области постановление об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог» позже установленного срока на 15 рабочих дней.

ИА “Орелград”