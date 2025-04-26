Орловчанке снизили пенсионный возраст на 3 года

Решение об этом по иску жительницы поселка Хомутово принял районный суд.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску жительницы поселка Хомутово к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, женщина просила о досрочном назначении пенсии. По ее мнению, она имеет такое право в связи с тем, что долгое время проживала на территории с льготным социально-экономическим статусом.

Сначала с таким заявлением она обратилась в Фонд, но получила отказ. Последний был мотивирован тем, что у женщины «отсутствует документальное подтверждение проживания или работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». В свою очередь женщина посчитала отказ необоснованным, но доказывать свою правоту ей пришлось в судебном порядке.

«В судебном заседании истец пояснила, что согласно паспорту она с 1994 года по настоящее время зарегистрирована в поселке Хомутово, – сообщила пресс-служба районного суда. – С рождения проживала в указанном населенном пункте с родителями, никуда не выезжала. Регистрация по указанному адресу отсутствовала в связи с тем, что истец на тот момент являлась несовершеннолетней и получила паспорт после окончания обучения в школе, запись о дате регистрации по месту жительства была внесена на момент оформления документов на квартиру».

Заслушать представителя ответчика суду не удалось, так как тот на заседание не явился. Но суд изучил письменный отзыв, согласно которому Фонд и в суде отказался признавать правоту женщины. Суд же, изучив материалы дела, сослался на нормы Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно которым гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста.

Кроме того, суд изучил «Перечень населенных пунктов, относящихся к территории радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на ЧАЭС», утвержденный распоряжением правительства РСФСР в 1991 году. Применялся он до 1998 года. Поселок Хомутово входил в данный перечень и в период с 26 апреля 1986 года по 31 января 1998 года был отнесен к территории проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что у гражданки имеется право для установления страховой пенсии по старости со снижением возраста на 3 года, то есть закон дает ей право выйти на пенсию при достижении возраста 52 лет. «Факт проживания истца в указанном населенном пункте в спорный период был подтвержден справкой из школы, трудовой книжкой, выпиской из домовой книги, медицинской картой, а также допрошенными свидетелями», – пояснили в пресс-службе суда, объясняя, почему иск был удовлетворен.

ИА «Орелград»