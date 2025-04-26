Мценск получит новые градостроительные нормативы

В городе уже стартовало публичное обсуждение новых правил.

Администрации города Мценска выставила на общественное обсуждение проект «Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «город Мценск». Прием предложений и замечаний по проекту уже стартовал и продлится до 18 июня 2025 года. Предложения можно направить на адрес официальной электронной почты мэрии, на ее официальный сайт, через интернет-приемную, или обычным почтовым отправлением. На сайте администрации можно ознакомиться с проектом.

«Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «город Мценск» (МНГП) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (включая маломобильные группы населения) при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, проектах планировки территории в увязке с документами стратегического планирования», – говорится в преамбуле документа

Предметом нормирования станет, например, обеспеченность населения объектами местного значения, какого-либо вида инфраструктуры, приходящегося на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы. Другим предметом нормирования станет территориальная доступность таких объектов, которая рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения.

То есть нормативы будут введены по обеспеченности местных жителей парковками, спортивными и детскими площадками, учреждениями образования, культуры и здравоохранения, объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов. Содержание мест погребения, жилищное строительство, озеленение и благоустройство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, деятельность органов местного самоуправления и обеспечение общественного правопорядка тоже получат свои нормативы.

Например, норматив по объему электропотребления предлагается установить в размере 2220 кВт*ч в год на одного человека, объем газопотребления – 262,8 кубометра в год на одного человека, объем потребления тепловой энергии – 8979 МДж в год на 1 человека, объем водопотребления – 360 литров в сутки на одного человека, объем водоотведения – 481,8 литра в год на одного человека. Расстояние между пешеходными переходами на дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории предлагается установить в 300 метров, количество остановок общественного транспорта – одна на каждые 600 метров протяженности улично-дорожной сети и т.д.

ИА “Орелград”