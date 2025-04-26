В Болхове сохранят дом XIX века

Эксперты разрешили приспособить его к современному использованию.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», XIX век. Он расположен в Болхове на улице Ленина, в историческом центре города. Статус памятника этот дом получил в 1993 году. Поэтому даже простой ремонт без согласия экспертов там проводить нельзя. Тот дом зарегистрирован в едином государственном реестре памятников истории и культуры народов РФ, в 2020 году на него было выдано охранное обязательство.

Эксперты называют это одноэтажное здание с подвальным этажом образцом каменной постройки XIX века города Болхова. Расположено оно по красной линии застройки улицы Ленина. Здание состоит из двух «объемов», относящихся к XIX веку и пристроенных частей XX века. Основной исторический объем выходит фасадом на улицу Ленина. В простенках между окнами расположены пилястры, украшенные капителью из гипсовых профилированных элементов. Оконные проемы декорированы арочными профилированными архивольтами, под окнами расположены филенки и пр.

Важно, что сохранился оригинальный кирпич конца XIX века. Но дом обветшал – дефекты выявило проведенное на здании визуально-инструментальное обследование. Оно, кстати, показало, что первоначальный облик фасада в целом сохранен, а вот крыша сохранилась в «искаженном виде». Имеется ряд более поздних пристроек с дворовой стороны здания. Обследование зафиксировало дефекты и повреждения, снижающие несущую способность и долговечность конструкций здания. Например, техническое состояние полов, отмостки и инженерных сетей в акте обследования оценено как недопустимое.

Проект приспособления дома-памятника предусматривает работы по усилению и замене несущих конструкций и здания. Так, планируется замена конструкций и покрытия кровли, деревянного слухового оконных блока и конструкций окна, дверных блоков, полов, устройство гидроизоляции фундаментов и водосточной системы, демонтаж перегородок и устройство новых, ремонт внутренних помещений и реставрацию фасадов здания. Эксперты выдали положительное заключение на проект, отметив, что планируемые работы памятнику не повредят.

ИА “Орелград”