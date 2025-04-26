Прокуратуре не понравились дороги в Хомутово

Надзорное ведомство потребовало привести их в порядок.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению прокурора, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиком по делу выступила администрация Новодеревеньковского района. Судебному процессу предшествовала проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокурорские работники осмотрели дороги совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, произвели необходимые измерения и пришли к выводу, что на автомобильных дорогах местного значения имеются недостатки, которые не вписываются в требования государственного стандарта.

«Важно, что не устранение нарушений требований ГОСТ Р 50597-2017 увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, угрожает жизни и здоровью населения», – отметило в исковом заявлении надзорное ведомство. В ходе судебного разбирательства представитель администрации не стала не возражать против удовлетворения заявленных прокуратурой требований, то есть чиновники и сами знают, что дороги в районе находятся в ненормативном состоянии.

Однако сторона администрации просила суд установить разумный срок исполнения требований, а именно дать ей шесть месяцев «ввиду значительного объема предстоящих работ по ремонту автомобильных дорог». Принимая решение, суд указал, что содержание автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. И дороги должны соответствовать требования ГОСТа, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

«Согласно пункту 5.2.4 ГОСТа покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений, – уточнили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда. – При установленных обстоятельствах, суд удовлетворил иск и обязал администрацию Новодеревеньковского района в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести дорожное покрытие автомобильной дороги района в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Решение в законную силу не вступило».

ИА “Орелград”