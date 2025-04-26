Спикер облсовета получил высшую региональную награду

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский получил высшую региональную награду – знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени.

Торжественное вручение состоялось на 43-м заседании областного парламента в преддверии Дня российского парламентаризма. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе награждения отметил многолетний добросовестный труд Леонида Музалевского, его вклад в развитие законодательной базы региона и эффективную организацию работы заксобрания.

Знак отличия был учрежден в конце 2021 года и является высшей региональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в различных сферах. Награда вручается как отдельным гражданам, так и коллективам предприятий за особые заслуги в социально-экономической сфере, научной деятельности, укреплении обороноспособности страны, обеспечении правопорядка и активном участии в общественной жизни региона.

ИА “Орелград”