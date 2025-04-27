Под Орлом на дорогах сэкономили 5 миллионов рублей

Администрация Орловского муниципального округа отчиталась о дорожных расходах.

В минувшем году на реализацию дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского муниципального округа» было направлено 533,169 миллиона рублей. На начало 2025 года из них было освоено 527,488 миллиона рублей, или 98,9 процента от общего объема средств. Экономия средств Дорожного фонда Орловского муниципального округа в 2024 году составила 5,681 миллиона рублей. Такие данные приведены в отчете дорожно-строительного управления администрации Орловского муниципального округа.

Так, средства федерального бюджета в прошлом году были освоены в полном объеме, а это 155,772 миллиона рублей. Средства областного бюджета, выделявшиеся в форме субсидий регионального Дорожного фонда, составили 243,872 миллиона рублей и тоже были освоены в полном объеме. Из Дорожного фонда Орловского муниципального округа поступило еще 127,843 миллиона рублей. Здесь-то и проявилась экономия.

Всего в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы в округе был произведен капитальный и текущий ремонт 20 объектов улично-дорожной сети и ее инфраструктуры в том числе, а именно отремонтировано 20 автодорог общей протяженностью 18,27 километра с элементами обустройства – тротуарами, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями и пр. Также было смонтировано четыре объекта уличного освещения на автодорогах местного значения общей протяженностью 3,69 километра.

«Кроме того, завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Искусственное сооружение через р. Ока для обеспечения транспортной доступности и связи деревни Касьяновка и деревни Тайное», – следует из отчета. – Общая протяженность сооружения составляет 996 метров, из них 141 метр – само мостовое сооружение, 855 метров – автодорога».

ИА “Орелград”