Власти Мценска решили продать детсад

Бывшее бюджетное учреждение пустят с молотка.

Администрация города Мценска предложила депутатам Мценского горсовета внести изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год. План решено дополнить новыми объектами. Один из лотов, который планируется реализовать путем проведения электронного аукциона в течение 2025-2026 годов, станет здание детского сада №2. Его общая площадь составляет 889,7 квадратных метров, балансовая стоимость оценивается в 5,119 миллиона рублей. Начальная цена лота будет установлена позднее, непосредственно перед торгами, на основании результатов экспертизы рыночной оценки здания.

Вместе с главным зданием детского сада №2 с молотка планируется пустить овощехранилище площадью 47,8 квадратных метра, склад площадью 44,6 квадратных метра и земельный участок под ними площадью 8412 квадратных метров. Кстати, кадастровая стоимость участка, относящегося к категории земель населенных пунктов, составляет 13,081 миллиона рублей. Его разрешено использовать под общественную застройку. Все перечисленные объекты расположены на улице Болховской во Мценске.

Из отчета администрации города следует, представленного на сессии Мценского горсовета, следует, что в 2024 году от реализации муниципального имущества, включенного в прогнозный план, в городскую казну денег не поступило. Хотя план составлял 17,308 миллиона рублей. В течение прошлого года торги по продаже объектов муниципальной казны были организованы 24 раза, но желающих принять в них участие не нашлось.

Только одна сделка в рамках программы приватизации оказалась удачной, но она была заключена уже в конце 2024 года. Тогда были организованы торги по продаже подъездного железнодорожного пути протяженностью 175 метров, который ушел с молотка вместе с земельным участком площадью 689 квадратных метров. Это имущество находится на улице Автомагистраль. Продать его удалось за 9,626 миллиона рублей, вся выручка поступила в бюджет города Мценска уже в начале 2025 года.

ИА “Орелград”