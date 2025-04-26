В Орле полиция серьезно поговорила с гимназистами

Профилактическая акция прошла в гимназии №34.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 2 по Заводскому району встретились с учащимися гимназии № 34 в рамках акции «Полиция и дети». Они провели беседу с подростками, разъяснили им алгоритм безопасного поведения и некоторые положения законодательства. В частности, полицейские предупредили гимназистов об ответственности, которая предусмотрена за различные противоправные действия.

«Они также напомнили ребятам о возрасте, с которого наступает административная и уголовная ответственность, призвали присутствующих чтить закон и строго соблюдать его, – добавили в пресс-службе УМВД. – Полицейские акцентировали внимание гимназистов на недопустимости проявлений насилия по отношению к окружающим и настоятельно рекомендовали проявлять ко всем толерантность. Кроме этого, гости напомнили о пользе, которую приносит следование здоровому образу жизни».

По данным УМВД, в настоящее время в целом по региону на профилактическом учете состоят 293 несовершеннолетних, за которыми закреплено 237 наставников, в том числе 78 сотрудников органов внутренних дел. В результате проводимой ими работы за первые три месяца текущего года 18 подростков были сняты с учета в связи с исправлением своего поведения. Кстати, более 90 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, по согласованию с полицией вовлечены в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Проводится целенаправленная работа по вовлечению несовершеннолетних, в деятельность, направленную на патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей и российской идентичности», – отметили в УМВД. В целом в первом квартале 2025 года сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД было проведено 627 лекций в общеобразовательных учреждениях в рамках профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний.

«Встречи сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних проходят в рамках акции «Полиция и дети» по всему региону в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в их отношении, разъяснения учащимся, родителям требований законодательства Российской Федерации, формирования среди подростков позитивного правосознания», – добавили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»