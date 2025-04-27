Во Мценске увековечат память героев-освободителей

Депутаты уточнили список имен героев войны, в честь которых установят мемориальные доски.

Мценский городской Совет народных депутатов внес изменения в свое же решение от 21 июня 2024 года «Об установке мемориальных досок в «Сквере танкистов» и на мемориале «Вечный огонь». Поправки приняты на основании обращения, поступившего из администрации города Мценска. Суть решения состоит в установке памятной доски (раньше в решении говорилось о памятных знаках) на мемориале «Вечный огонь». Новым решением депутаты утвердили списки имен. В частности, мемориал «Вечный огонь» должна украшать памятная доска с именами почетных граждан города Мценска, проявивших умелые и героические действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Мценском в октябре 1941 года.

В список включены: Михаил Катуков, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза; Иван Афанасенко, генерал-лейтенант, бывший командир зенитного дивизиона 1-й гвардейской танковой бригады; Павел Кульвинский, генерал-майор в отставке, бывший начальник штаба 1-й гвардейской танковой бригады; Анатолий Рафтопулло, гвардии полковник в отставке, Герой Советского Союза, бывший командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады; Михаил Соломенников, гвардии капитан запаса, бывший механик-водитель танка 1 гвардейской танковой бригады.

Кроме того, на памятной доске должны быть увековечены имена советских воинов, проявивших мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками за Мценск в 1943 году. В данном случае в список внесены: Александр Горбатов, генерал Армии, Герой Советского Союза, бывший командарм 3-й Армии; Василий Коновалов, генерал-майор в отставке, бывший командир 283-й стрелковой дивизии; Логвин Червоний, генерал-майор в отставке, Герой Советского Союза, бывший командир 342-1 стрелковой дивизии; Иван Мартынов, командир 3-го артиллерийского дивизиона 342-й стрелковой дивизии; Александр Мельников, начальник артиллерии 856-го стрелкового полка 283-й стрелковой дивизии; Ипполит Слокотович, помощник начальника техчасти 2-го танкового батальона 4-й танковой армии.

Ранее глава Мценска Николай Кочетаев в своем годовом отчете упомянул, что в 2024 году на территории города были реализованы мероприятия федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В частности, проведены работы по благоустройству «Братской могилы Советских воинов-летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками». Был проведена облицовка постамента природным камнем, обустроено основание, смонтирована стела и установлен мемориальный информационный знак. Объем финансирования указанных работ составил 460,4 тысячи рублей, из которых 418,6 тысячи рублей выделили федеральный бюджет.

ИА “Орелград”