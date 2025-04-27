Орловский округ заработал больше, чем потратил

Первый квартал округ завершил с профицитом бюджета.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал 2025 года. Он уже направлен для ознакомления в Орловский окружной Совет народных депутатов. Согласно ему, доходы бюджета за отчетный период времени сложились в сумме 478,502 миллиона рублей, или 18,8 процента к годовому плану. Из них налоговые доходы исполнены на 19,6 процента к годовому плану, неналоговые доходы – на 30,1 процента, безвозмездные поступления – на 17,1 процента.

«В структуре поступлений доходной части бюджета муниципального округа налоговые доходы составили 40,2 процента, или 192,529 миллиона рублей, неналоговые доходы – 8,6 процента, или 41,233 миллиона рублей, безвозмездные поступления – 51,2 процента, или 244,739 миллиона рублей, – говорится в отчете. – Основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа (60,7 процента) является налог на доходы физических лиц, поступления которого за первый квартал 2025 года сложились в сумме 116,784 миллиона рублей, или 17,2 процента к годовому плану».

Расходы бюджета муниципального округа за первые три месяца текущего года исполнены на 14,4 процента к годовому плану или в сумме 430,728 миллиона рублей. То есть округ заработал больше, чем потратил, а профицит его бюджета по итогам первого квартала составил почти 48 миллионов рублей. Расходы в рамках муниципальных программ Орловского округа составили 345,716 миллиона рублей. Это означает, что 80,3 процента израсходованных средств округ направил на реализацию программ, предусматривающих адресное и целевое финансирование.

«Структура расходов бюджета муниципального округа характеризуется социальной направленностью, – отмечено в отчете. – Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов составил 70,2 процента, или 302,178 миллиона рублей. Финансирование отрасли «Образование» составило 60,2 процента (259,371 миллиона рублей) от общего объема расходов, отрасли «Культура» – 6,1 процента (26,476 миллиона рублей), «Социальная политика» – 3,2 процента (13,984 миллиона рублей), «Физическая культура» – 0,5 процента (2,345 миллиона рублей)».

Из общей суммы расходов бюджета муниципального округа затраты на выплату заработной платы с начислениями составили 286,781 миллиона рублей, расходы на оплату коммунальных услуг – 34,621 миллиона рублей, расходы на питание воспитанников детсадов и обучающихся муниципальных школ – 18,178 миллиона рублей. Расходы Дорожного фонда Орловского муниципального округа за первый квартал 2025 года исполнены на 12,8 процента к годовому плану, или в сумме 38,213 миллиона рублей.

ИА “Орелград”