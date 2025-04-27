Во Мценске ищут новые пути питания дошкольников

В городе изучают вопрос объединения закупок.

Администрация Мценска отреагировала на результаты проверки использования бюджетных средств для обеспечения питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений города, которую ранее провела местная КСП. Отчет тогда заслушали депутаты горсовета, которые рекомендовали мэрии повысить эффективность системы питания. В частности, парламентарии рекомендовали рассмотреть «возможность объединения потребностей и проведение совместных конкурентных процедур для обеспечения питания воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Мценска».

Теперь мэрия представила городскому парламенту свой ответ. Из него следует, что вопрос о «возможности объединения потребностей» рассматривался на совещаниях и семинарах с заведующими и главными бухгалтерами детских садов. Также создана комиссия для рассмотрения данного вопроса. Она выявила две наиболее сложные проблемы: заключение соглашения между заказчиками и создание комиссии для таких закупок. В частности, возникли трудности при выборе организатора проведения совместных закупок.

«Во-первых, ни в одном дошкольном учреждении города Мценска нет кадров, имеющих большой опыт и соответствующие знания в сфере организации совместных торгов, – говорится в информационной справке администрации райцентра. – Во-вторых, проблема выделения организатора. Организатор закупки выполняет обязанности координатора работы комиссии, исполняет требования информационного обеспечения закупки (размещение извещения и документации, изменений, разъяснений и т. д.), разрабатывает документацию (включая извещение и проект контракта)».

Соответственно, серьезная ответственность лежит полностью на организаторе, так как значительная доля случаев привлечения должностных лиц заказчика к административной ответственности как раз и касается вопросов разработки документации, особенно технического задания и проекта контракта, и несвоевременного исполнения правил информационного обеспечения.

Возникают трудности и при создании закупочной комиссии. В дошкольных учреждениях города Мценска штат работников ограничен. Трудно выделить от организации в закупочную комиссию такое количество членов, которое оказалось бы пропорциональным доле закупок данной организации. «При этом задача проведения эффективной закупки должна выполняться квалифицированными специалистами контрактных служб и закупочных комиссий», – подчеркнуто в документе.

Надо учитывать и риск того, что поставщик, выигравший совместную закупку, может уклониться от контракта с одним из заказчиков. Заказчику необходимо приобретать качественную продукцию по разумной цене при минимальных собственных затратах времени и ресурсов. Совместные закупки проводятся только в виде конкурса или аукциона, что при большом понижении цены влияет на качество поставляемого товара, а ведь в данном случае речь идет о продуктах питания для детей.

«Проведение любой закупочной процедуры предполагает финансовые затраты со стороны заказчика (рабочее время сотрудников, услуги спец организации и т.д.), – следует из документа. – Также отмечен тот факт, что для большого числа заказчиков, имеющих относительно небольшие объемы закупок, выполнение данных требований весьма затруднительно. Небольшой объем закупаемой продукции может привести также к отсутствию интереса к заключению контракта со стороны участников закупки.

В мэрии пришли к выводу, что совместные закупки с большой долей вероятности могут быть интересны заказчикам, которые относительно редко проводят сложные закупки – конкурсы и аукционы. Впрочем, власти заверили, что созданная ими комиссия «продолжает работу по рассмотрению возможности объединения потребностей и проведению совместных конкурентных процедур для обеспечения питания воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Мценска».

ИА «Орелград»