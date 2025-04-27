Земельный скандал разгорается под Орлом

УФАС проверит подозрительные торги.

УФАС России по Орловской области завело антимонопольное дело по жалобе индивидуального предпринимателя, которому показались подозрительными действия двух конкурентов. Ответчиками по делу выступят ООО «Инвест» и ООО «Химпэк». Первая компания зарегистрирована в Орле, вторая – в Санкт-Петербурге. ИП заявил о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов по продаже по минимально допустимой цене федерального имущества, расположенного в Покровском районе.

На торги был выставлен земельный участок общей площадью 5000 квадратных метров с расположенным на нем объектом незавершенного строительства общей площадью 1058,3 квадратных метров. По мнению предпринимателя, один из участников аукциона подал завышенное ценовое предложение в размере 125 000 000 рублей с целью заблокировать доступ к участию в торгах другим претендентам.

Проанализировав материалы жалобы и документы с электронной площадки, антимонопольщики установили: извещение о проведении торгов было размещено в государственной информационной системе закупок в октябре 2024 года. Собственник выставленного на торги имущества является Российская Федерация. В роли продавца выступило Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Имущество планировалось пустить с молотка в рамках приватизации, способом которой была выбрана продажа по минимально допустимой цене.

Минимально допустимая цена, по которой может быть продано имущество, была установлена в размере 123 600 рублей, размер задатка – 24 720 рублей. На участие в торгах было подано пять заявок. В том числе ООО «Химпэк» подало ценовое предложение в размере 124 600 рублей, а вот ООО «Инвест» предложило за лот 125 000 000 рублей, то есть в 1000 раз больше минимальной цены. Правда, в последующем эта заявка была отклонена «по причине не подтверждения поступления в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении».

Победителем торгов признали «Химпэк» с ценовым предложением 124 600 рублей. Однако проверка действий участников торгов привела к подозрению о том, что «Инвест» и «Химпэк» при участии в торгах использовали единую модель поведения. Как следует из материалов антипонопольного дела, это подтверждается рядом обстоятельств. Например, в деле указано, что обе фирмы при участии в торгах действовали с одних и тех же IP-адресов. Как известно, IP-адрес (Internet Protocol Address) – это уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP, указывающий на расположение устройства в интернете.

«Необходимо отметить, что IP-адрес является идентификатором абонента, с которым заключен возмездный договор об оказании телематических услуг, присвоение одного IP-адреса нескольким абонентам исключено, – говорится в материалах дела. – Так, предоставление одного и того же IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса».

Но в данном случае были зафиксированы случаи использования компаниями «Химпэк» и «Инвест» одинаковых IP-адресов при участии в торгах. Причем заявки компания поступили с одного и того же IP-адреса с разницей всего в четыре минуты.

«Таким образом, ООО «Химпэк» и ООО «Инвест», действуя с одних и тех же IP-адресов, создали видимость конкурентного поведения, при этом участие ООО «Инвест» было формальным, направленным на ограничение доступа другим участником торгов», – отметили антимонопольщики.

Они также уже выяснили, что указанные фирмы «имеют взаимосвязь в организационной деятельности и совпадение электронной почты». В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и некоторых других документах у них указан одинаковый адрес электронной почты. Связь выявилась и в руководящих органах. Впрочем, пока никто никого виновным не признал. Дело назначено к рассмотрению на 15 мая 2025 года.

ИА «Орелград»