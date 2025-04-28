1 мая в Орле пройдёт региональная выставка-дегустация

Свою продукцию представят около 35 местных сельхозпроизводителей.

Мероприятие под названием «Сделано в России! Выбираем орловское» состоится на площадке перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Ярмарка запланирована с 9 до 17 часов.

Орловцам предложат колбасные деликатесы и фермерские сыры, подсолнечное и рапсовое масло, свежие овощи, соки и нектары, лимонад, гречку, мёд, сахар, авторское мороженое, пряники с 3D-печатью и другие продукты.

Также будет организована выставка животных и птиц. На ярмарке будут демонстрировать кроликов, фазанов и павлинов, фермерских кур, голубей.

Дети смогут принять участие в агроквесте, сделать фото в кабине современного российского трактора весом 20 тонн, а также прокатиться на пони и лошадке.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»