В Орле на улицу Ленина не пускают электросамокаты

Установлены запрещающие знаки.

Они появились у входа на Александровский мост, а также со стороны Почтового переулка.

Это новый вид знаков. В ПДД они обозначены как «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Как сообщают «Вести-Орёл», введение запрета подтвердили в администрации города. «Улица Ленина — пешеходная, поэтому для безопасности решено было установить знаки, запрещающие движение по улице на электросамокатах», – пояснили в мэрии.

Также ситуацию прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. Там напомнили, что за нарушение данного требования водителя могут оштрафовать на 800 рублей.

ИА «Орелград»