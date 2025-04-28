В Орле на улицу Ленина не пускают электросамокаты

28.4.2025 | 17:19 Новости, Транспорт

Установлены запрещающие знаки.

Фото: vestiorel.ru / Анастасия Мельникова

Они появились у входа на Александровский мост, а также со стороны Почтового переулка.

Это новый вид знаков. В ПДД они обозначены как «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Как сообщают «Вести-Орёл», введение запрета подтвердили в администрации города. «Улица Ленина — пешеходная, поэтому для безопасности решено было установить знаки, запрещающие движение по улице на электросамокатах», – пояснили в мэрии.

Также ситуацию прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. Там напомнили, что за нарушение данного требования водителя могут оштрафовать на 800 рублей.

ИА «Орелград»


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