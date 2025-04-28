В Орле на улицу Ленина не пускают электросамокаты

Установлены запрещающие знаки.
Они появились у входа на Александровский мост, а также со стороны Почтового переулка.
Это новый вид знаков. В ПДД они обозначены как «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
Как сообщают «Вести-Орёл», введение запрета подтвердили в администрации города. «Улица Ленина — пешеходная, поэтому для безопасности решено было установить знаки, запрещающие движение по улице на электросамокатах», – пояснили в мэрии.
Также ситуацию прокомментировали в региональном управлении Госавтоинспекции. Там напомнили, что за нарушение данного требования водителя могут оштрафовать на 800 рублей.
ИА «Орелград»