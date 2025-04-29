Рабочие, реконструировавшие аэропорт Орла, пошли за зарплатой в суд

Более десятка трудовых споров с НАО “ИРМАСТ-ХОЛДИНГ” на рассмотрении.

Решение по одному из исков опубликовано в ГИС «Правосудие». Заводской районный суд рассмотрел требования к НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» об установлении факта трудовых отношений, взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда.

Мужчина обратился в компанию с целью трудоустройства. Ему была предложена работа по выполнению обязанностей инженера производственно-технического отдела (ПТО). Однако с гражданином был заключен договор возмездного оказания услуг. Согласно устной договоренности, работа осуществлялась на объекте «Аэропорт Орел» в течение пятидневной рабочей недели с двумя выходными. В обязанности как инженера ПТО входило изготовление исполнительной документации по выполненным работам, проектирование и внесение изменений в рабочий проект, ведение деловой переписки и переговоров с подрядчиками и поставщиками, выполнение поручений непосредственного руководителя.

Договор с НАО “ИРМАСТ-ХОЛДИНГ” не содержал как такового указания на конкретные виды услуг, необходимых к выполнению, а предусматривал перечень действий по разработке и внедрению процессов на объекте ответчика, что предполагало выполнение конкретной ежедневной трудовой функции, хоть и ограниченной по срокам выполнения, но не определенной конкретным объемом. Несмотря на то, что между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, выполняемые функции фактически являлись трудовыми обязанностями. Работодатель непрерывно вел табель учета рабочего времени, а также под роспись отмечал время прихода и ухода каждого сотрудника.

«По сути, работодатель, уклоняясь от уплаты налогов и официального трудоустройства, не подписал с истцом трудовой договор, в том числе и срочный, вместо чего заключил договор оказания услуг, нарушая при этом трудовые права истца и требования действующего законодательства», – указано в материалах дела.

В итоге фактически трудовые отношения и действие договора были прекращены по инициативе инженера ввиду неисполнения обязанности компании по выплате вознаграждения за выполненную работу.

Ответчик НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ в суд не явился, ходатайство об отложении разбирательства не поступало.

Суд решил установить факт трудовых отношений. Взыскать с НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» сумму задолженности в размере 95 954 руб., компенсацию за задержку выплаты заработной платы в сумме 13 702,23 руб., а также компенсации морального вреда в размере 30 000 руб.

Напомним, расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, заявленная силовиками общая сумма долга около 11 миллионов рублей. Орловский суд одобрил ходатайство о помещении главы НАО «Ирмаст-Холдинг» под домашний арест. Мужчину подозревают в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Как предполагает следствие, бюджет потерял около 54 миллионов рублей. Тем не менее, контракт не расторгнут, а срок сдачи аэропорта перенесен на декабрь 2025 года.

ИА “Орелград”