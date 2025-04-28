Глава МВД России приехал в Орёл

Владимир Колокольцев принял участие во Всероссийском совещании-семинаре.
Участниками мероприятия стали главы подразделений Госавтоинспекции. Оно прошло на базе Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова.
Основной темой разговора стали дополнительные меры по снижению смертности в ДТП. Соответствующие положения закреплены в указе президента России.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, выступающие рассказали о новых подходах к снижению аварийности, о формировании государственной политики в сфере безопасности дорожного движения,а также поделились опытом работы.
Напомним, что до своего назначения на нынешний пост Колокольцев возглавлял УМВД по нашему региону (с 2007 по 2009 годы).
ИА «Орелград»