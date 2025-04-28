Вынесен приговор экс-директору «Орловского аэроклуба»

28.4.2025 | 15:25 Важное, Криминал, Новости

Евгений Митасов получил реальный срок.

Фото: ИА «Орелград»

Громкое дело рассматривал Заводской районный суд Орла. Экс-директор «Орловского аэроклуба» ДОСААФ России Евгений Митасов обвинялся в хищении путём растраты.

В итоге суд признал его виновным. Установлено, что хищения происходили с 2018 по 2020 годы, а общая сумма составила около 2 миллионов рублей.

Митасова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также орловца оштрафовали на полмиллиона рублей.

Уголовное дело возбудили в минувшем году. Преступления вскрыли сотрудники Управления ФСБ по Московскому военному округу совместно с Управлением МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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