Губернатору посоветовали усилить контроль за деньгами и лекарствами

Орловский облсовет народных депутатов дал ряд рекомендаций правительству.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов представил отчет о работе возглавляемого им правительства за 2024 год. Депутаты приняли отчет к сведению и оформили целый перечень рекомендаций правительству. В частности, губернатору и его команде советуют усилить контроль за своевременным льготным лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан в Орловской области.

Андрей Клычков в своем отчете затрагивал данный вопрос: «На этот год мы дополнительно увеличили расходы на лекарственное обеспечение почти на 450 миллионов рублей. Их общий объем превысил 1,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в ковидные 2020-й и 2021-й годы объем таких средств составлял порядка 900 миллиона рублей ежегодно, то есть почти в два раза меньше, чем в текущем году», – цитирует главу региона его пресс-служба.

Также областные парламентарии рекомендовали правительству принять необходимые меры по внедрению современных ресурсосберегающих технологий, развитию научно обоснованной системы земледелия, сохранению и восстановлению плодородия почв, вовлечению в оборот неиспользуемых земель, увеличению перерабатывающих мощностей, производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Чиновникам советуют продолжить работу по совершенствованию кадровой политики в агропромышленном комплексе, развитию и созданию сельскохозяйственных консультационных и обучающих центров, повышению уровня занятости на селе; обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию региональных проектов, усилить контроль за достижением целевых показателей нацпроектов и проводить мониторинг реализации госпрограмм Орловской области на постоянной основе.

Посоветовали губернатору взять на особый контроль разработку и реализацию мер, направленных на содействие приоритетному трудоустройству отдельных категорий граждан, принять меры по проведению капремонта и укреплению материально-технической базы «Орловского издательского дома» и редакций районных газет, продолжить взаимодействие с УМВД по организации подготовки и распространения в СМИ и соцсетях обзоров новых схем мошенничества и мер противодействия им.

Также на особый контроль чиновникам рекомендуют взять проведение капремонта школьных зданий и оснащение школ средствами обучения. В числе других советов можно выделить необходимость оказания поддержки промышленного комплекса для обеспечения импортозамещения, ввода в эксплуатацию новых объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, активизации работы по улучшению качества транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам.

ИА “Орелград”