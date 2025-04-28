Из Орла в Туркмению впервые за год отправили сыр

28.4.2025 | 12:01 Новости, Экономика

Также партия включает в себя сырный продукт.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Новость сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Его сотрудники проконтролировали отправку.

Известно, что вес партии составляет 3,25 тонны. Отправитель имел все необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям — как российской, так и туркменской сторон.

Сообщается, что безопасность и качество товаров подтверждены протоколами испытаний федеральных лабораторий, имеющих соответствующие аккредитации.

Всего с начала года из Орловской области в страны Центральной Азии отправлено 23,25 тонны молочной продукции.

ИА «Орелград»


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