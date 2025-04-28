Василий Новиков вспомнил трудные бюджетные годы

Спикер горсовета рассказал, как Орлу удавалось выживать.

Председатель Орловского горсовета народных депутатов Василий Новиков представит отчет о деятельности городского парламента за 2024 год. Затронул он и бюджетный вопрос. По его словам, ежегодно важнейшим вопросом финансового взаимодействия с правительством Орловской области оставалось оказание дополнительной финансовой помощи городу для исполнения в полном объеме принятых расходных обязательств.

«В 2021 году только дотации городу Орлу на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Орловской области превысили 1,5 миллиарда рублей, – подчеркнул спикер горсовета. – На тот момент удалось снизить кредиторскую задолженность муниципального образования с 976 до 734 миллионов рублей».

По его словам, в 2022 году общая сумма дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов составила 9,7 миллиардов рублей, в 2023 году она приблизилась к отметке в 12 миллиардов рублей, а в 2024 году составила около 10 миллиардов рублей. Примерно на таком же уровне ожидается поддержка и в 2025 году. Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2025 года составил 2,818 миллиарда рублей, снизившись за год на 16,5 миллиона рублей. Но важнее то, что изменилась структура долга.

«В 2021 и в 2022 году город Орел получил бюджетный кредит из бюджета Орловской области в размере 2,5 миллиарда рублей, который был направлен на погашение коммерческих кредитов, – рассказал Василий Новиков. – Это позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга, а также уменьшить нагрузку на бюджет. Эти цифры говорят, что власти региона видят потребности областного центра и находят варианты совместного решения существующих задач. За это я хочу поблагодарить губернатора – Андрея Евгеньевича Клычкова и председателя областного Совета Леонида Семеновича Музалевского».

При всех сложностях Орел сохраняет социальные обязательства, принятые городом в более обеспеченные годы, подчеркнул Василий Новиков. Исполнять бюджет в этих условиях приходится в ручном режиме. Так, в отчетном году комитет по бюджету и налоговой политике горсовета собирался 16 раз, четыре заседания были внеочередными. Поправки в бюджет города на 2024 год рассматривались 12 раз. В результате внесения изменений его доходная часть увеличилась на 1,813 миллиарда рублей – в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, а также налоговых и неналоговых доходов. Но и расходная часть увеличилась на 1,567 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”