Клычков предложил чиновникам сдать нормативы ГТО

Орловский губернатор отметил, что необходимо привлекать разные категории граждан.

Тогда регион сможем достигнуть поставленной президентом задачи – сделать спорт действительно нормой жизни для каждого, подчеркнул Андрей Клычков на заседании правительства 28 апреля.

«Сейчас пройдем майские праздники, давайте подумаем, может быть, администрация, муниципалитет: все вместе организованно пойдем сдавать нормативы. Будем бегать, – предложил губернатор. – Смотрю, кто более спортивный – кивает головой, кто менее спортивный – пока не кивает, – оценил реакцию Клычков. – У вас еще есть время, коллеги, чтобы приобщиться к спортивной жизни в нашем регионе».

В 2024 году на территории Орловской области в сдаче нормативов ГТО приняли участие 16 тысяч человек, что на 5,2 тысячи больше, чем за 2023. Выполнили нормативы ГТО 8255 человек. Этот показатель также был увеличен на 2445 человек, если сравнивать с 2023. Статистика показывает, что все больше жителей проявляют интерес к сдаче нормативов ГТО, оценил глава профильного департамента Алексей Берестов. В Орловской области организуют спортивные мероприятия для популяризации, также есть материальное подкрепление на федеральном уровне. Знаки ГТО у выпускников образовательных учреждений могут учитываться при поступлении в вузы. Кроме того, сдача нормативов испытания ГТО дает право на получение налогового вычета. Он доступен тем, кто впервые награжден знаком отличия или повторно сдал и подтвердил полученный ранее. При этом одним из важнейших условий является прохождение диспансеризации.

ИА “Орелград”