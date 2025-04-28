На Орловщине системой долговременного ухода охвачены 230 человек

28.4.2025 | 11:06 Медицина, Новости

Орловский губернатор считает это недостаточным.

Фото: ИА «Орёлград»

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в областной администрации. Оказалось, что на данный момент такую поддержку получают 230 орловцев. 66 из них не являются инвалидами, остальные имеют различные группы.

Плановое количество на 2026 год составляет уже 304 человека. Однако в течении года показатель уже не будет меняться.

«А как быть с показателями нацпроекта «Семья», где у нас доля граждан-инвалидов, получающих долговременный уход, к концу года должна вырасти в два раза с сегодняшнего значения?» – задался вопросом Андрей Клычков. Фактически, он остался без ответа.

При этом в 2025 на Орловщине финансирование СДУ обойдётся в 992,1 тысячи рублей. Эта нагрузка примерно наполовину разделена между федеральным и областным бюджетами.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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