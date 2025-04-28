Озвучены подробности шествия Бессмертного полка в Орле

28.4.2025 | 11:23 Важное, Новости, Общество

Акция состоится в юбилейный День Победы.

Фото: Администрация Орла.

О времени и месте её проведения рассказал мэр Орла Юрий Парахин. Это произошло сегодня на совещании у губернатора Орловской области.

Шествие начнётся в 13 часов 30 минут на площади Ленина. Участники пройдут по улице Горького, затем — по Герценскому мосту. Финальной точкой станет сквер Танкистов.

Напомним, в этом году участие в акции можно будет принять и онлайн, с помощью официального сайта Бессмертного полка 2025.polkrf.ru. Впервые при загрузке фотографию ветерана можно будет отреставрировать и колоризировать.

В последний раз в Орле акция Бессмертный полк проводилась в 2022-м. Перед этим два года подряд она отменялась из-за пандемии коронавируса.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования