На Орловщине экс-сотрудника ГАИ осудили за взятку

28.4.2025 | 14:30 Важное, Криминал, Новости

Ему назначили крупный штраф.

Фото: ИА «Орелград»

Бывший сотрудник дорожно-патрульной службы должен будет выплатить 600 тысяч рублей. Также на протяжении двух лет он не сможет занимать должности на госслужбе.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, преступление произошло в июле минувшего года. Тогда действующий инспектор ДПС остановил автомобиль на трассе «Орёл-Тамбов».

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник ГАИ потребовал от него 40 тысяч рублей — в обмен на непривлечение к административной ответственности. Деньги нужно было передавать через посредником.

Однако водитель сам обратился в МВД и рассказал о ситуации. Преступление пресекли ещё до передачи денежных средств.

ИА «Орелград»


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