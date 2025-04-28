На Орловщине на участке трассы Р-120 вводят ограничения

28.4.2025 | 14:45 Новости, Транспорт

Они будут действовать с 3 мая.

Фото: Google.com/maps

Ограничения вводятся на участке дороги с 26-го по 45-й километр. (Напомним, что федеральная трасса «Р-120» – это дорога «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».)

Запреты касаются габаритов транспорта. В указанные сроки там не смогут проехать автомобили шириной больше 3,2 метра.

Причина введения ограничений – капитальный ремонт автомобильной дороги. Работы продлятся до 30 октября 2026-го года.

Информацию сообщили в Федеральном казённом учреждении «Упрдор «Москва – Бобруйск»», которое отвечает за функционирование и состояние объекта.

ИА «Орелград»


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