В Северном районе Орла высадят 418 лип

Работы выполняет «Спецавтобаза».

Высадка носит компенсационный характер. Ранее здесь, на улице Михалицына, вырубили деревья, которые не соответствовали санитарным нормам и правилам.

Молодые липы появятся на нескольких улицах района. Так, на Раздольной посадят 248 деревьев. Из них 128 — на участке от разворотного кольца до улицы Кузнецова, ещё 120 – в районе домов №35, №37, №39, №43 и №45.

У дома по Металлургов, 23, посадят 30 лип. Рядом со зданием по Родзевича-Белевича, 23 — ещё 40. Кроме того, ещё 100 деревьев появятся на Московском шоссе, у домов №161, №163 и №163-А.

«Посадка производится с соблюдением всех правил агротехники», – пояснили на «Спецавтобазе».

Как уточнили на предприятии, при компенсационнной высадке количество деревьев, кустарников или газонов должно соответствовать утраченным насаждениям. То же касается и площади работ. Однако к этому правилу есть и исключения.

Так, если высадка производится за городом, то число новых деревьев может быть меньше числа вырубленных сразу в 10 раз. Если же речь идёт об охраняемых территориях, то количество новых насаждений, наоборот, вырастает в два раза.

Существует и вариант, когда высадка производится при строительстве объекта, который возводят за счёт регионального бюджета. Тогда число новых деревьев может быть в два раза меньше первоначального.

Также предусмотрено, что при уничтожении зелёных насаждений высадка новых может производиться на другом участке, но в том же районе. При этом число деревьев и площадь посадок должны вырасти вдвое. Также растения должны соответствовать утраченным по виду, возрасту и размеру.

ИА «Орелград»